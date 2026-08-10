Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές ευχές του συντρόφου της για τα γενέθλιά της – “Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο”

Ως τον «πιο υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης την Ιωάννα Τούνη, σε ένα δημόσιο μήνυμά του με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η influencer έκλεισε τα 33 και τα γιορτάζει στις Μαλδίβες μαζί με τον γιο, τον σύντροφο και την παρέα της.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπό του με την Ιωάννα Τούνη.

Πάνω στο story του έγραψε για τα γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου».

Δείτε την ανάρτησή του