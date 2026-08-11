Κολομβία: Η δραματική διάσωση βρέφους από τα συντρίμμια του σεισμού

Εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια για εγκλωβισμένους μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω του πάνω από 130 νεκρούς.

Στην πόλη Κάλι, εθελοντές έσπευσαν αμέσως να εργαστούν με αξίνες, απλά εργαλεία και τα ίδια τους τα χέρια, προσπαθώντας να βρουν επιζώντες.

Ο Αντρές Φελίπε Μέχια, ήταν ένας από όσους εντάχθηκαν σε μια αυτοσχέδια ομάδα διάσωσης. «Προσπαθούμε να τους βγάλουμε όλους ζωντανούς», είπε κοντά σε ένα πολυώροφο κτήριο που είχε καταρρεύσει.

«Ένας από τους διασώστες ζήτησε από όσους είχαν παγιδευτεί να σφυρίξουν, και κάποιος σφύριξε σε απάντηση. «Έβγαλαν έναν άνδρα και ένα μωρό, αλλά η σύζυγος είναι ακόμα εκεί μέσα».

Colombian rescuers pull a months-old baby alive from the rubble after a powerful 7.4-magnitude earthquake.



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Οι διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τούβλα και μπετόν, σταματώντας κάθε λίγα λεπτά για να ακούσουν αν υπάρχουν σημάδια ζωής από όσους είχαν παγιδευτεί από κάτω.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, 86 κτήρια έχουν καταρρεύσει και επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους. Τουλάχιστον 188 άτομα αγνοούνται στο Κάλι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

«Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, με προμήθειες, με τρόφιμα, βοηθώντας τους πυροσβέστες, βοηθώντας τον κόσμο», είπε.