Εθνική Παίδων: Στους “8” του EuroBasket U16 με μεγάλη νίκη επί της Σλοβενίας

Μεγάλη νίκη και πρόκριση στην προημιτελική φάση του EuroBasket U16 πανηγύρισε η Εθνική Παίδων, η οποία επικράτησε με 83-78 της Σλοβενίας σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Δημήτρη Μισιακού έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και, παρά την πίεση των γηπεδούχων, κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για την οκτάδα, όπου πλέον θα διεκδικήσει την παρουσία του στα ημιτελικά. Η Σλοβενία ξεκίνησε καλύτερα και κατάφερε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, με την Εθνική να βρίσκει σταδιακά τα πατήματά της.

Με ένα σερί πέντε αναπάντητων πόντων στο φινάλε της πρώτης περιόδου, η Ελλάδα περιόρισε τη διαφορά και έκλεισε το δεκάλεπτο στο -3 (26-23). Στη δεύτερη περίοδο οι διεθνείς ανέβασαν την απόδοσή τους και πλησίασαν στον πόντο. Η μεγάλη στιγμή ήρθε στο πέμπτο λεπτό, όταν ο Θανάσης Σπανούλης έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Ιωάννη Σπανό, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αιφνιδιασμό και έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Ελλάδα.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να δίνουν μεγάλη μάχη, με την Εθνική να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 44-42. Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Στο φινάλε, οι Χαραλαμπίδης και Σάσλογλου ήταν ψύχραιμοι από τη γραμμή των βολών και βοήθησαν την Ελλάδα να διατηρήσει το προβάδισμα (66-63). Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Μισιακού έβγαλαν τεράστια ψυχικά αποθέματα.

Παρά την πίεση των Σλοβένων, οι οποίοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν λίγο πριν από το τέλος, η Εθνική παρέμεινε συγκεντρωμένη, έβγαλε σημαντικές άμυνες και βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στην επίθεση. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στους «8» του EuroBasket U16, συνεχίζοντας την προσπάθειά της με φόντο πλέον την τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 42-44, 63-66, 78-83.

Πηγή: metrosport.gr