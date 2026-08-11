Ελέγχους για την προστασία των ζώων συντροφιάς από τον δήμο Θεσσαλονίκης – Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις

Συστηματικούς ελέγχους για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την τήρηση των κανόνων ευζωίας και την υπεύθυνη ιδιοκτησία πραγματοποίησε και τον Ιούλιο η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των δράσεων βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400 ευρώ, ενώ σε 21 περιπτώσεις οι συστάσεις των ελεγκτικών οργάνων οδήγησαν σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και σε συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης τόσο από αμιγή κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και από μικτά κλιμάκια, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4830/2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τους.

Ο απολογισμός του Ιουλίου

Κατά τη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν:

125 τακτικοί έλεγχοι

36 έλεγχοι και επανέλεγχοι καταγγελιών

20 βεβαιώσεις παραβάσεων, για τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400 ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε παράλληλα στην ενημέρωση και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Σε 21 περιπτώσεις, μετά από υποδείξεις και συστάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, καταγράφηκε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ζώων συντροφιάς και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον εμβολιασμό, την κτηνιατρική κάλυψη και την επικαιροποίηση ή μεταβολή των στοιχείων των ιδιοκτητών στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Υπεύθυνη ιδιοκτησία και σεβασμός στην ευζωία των ζώων

Με αφορμή τους ελέγχους, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης επισημαίνει:

«Οι ιδιοκτήτες γατών οφείλουν να μεριμνούν για την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, για τη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, καθώς και για την κτηνιατρική τους φροντίδα και τη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής στους χώρους όπου διαβιούν.

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού γατών χωρίς την απαιτούμενη επιμέλεια μπορεί να επηρεάσει τόσο την ευζωία των ίδιων των ζώων όσο και τις συνθήκες διαβίωσης των περιοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, έπειτα από κοινή διερεύνηση καταγγελίας από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, για τις οποίες η ΕΛ.ΑΣ. βεβαίωσε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ.

Η προστασία των ζώων συντροφιάς προϋποθέτει υπεύθυνη ιδιοκτησία, καθημερινή φροντίδα, τήρηση των κανόνων ευζωίας και σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο».

Η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης συνεχίζει τους ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης, με στόχο την προστασία των ζώων συντροφιάς, την εφαρμογή της νομοθεσίας και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων στην πόλη.