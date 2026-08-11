MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίκαλα: Νεκρό μωρό 15 μηνών – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα, ο ξαφνικός θάνατος ενός βρέφους μόλις 15 μηνών.

Το βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων το πρωί της Δευτέρας, 10 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport, το βρέφος εντοπίστηκε από την οικογένειά του χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς να αναπνέει. Ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, μέσα στην αγωνία τους, αποφάσισαν να το μεταφέρουν οι ίδιοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο.

Μόλις το παιδί έφτασε στα Επείγοντα, γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης. Παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, το βρέφος δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15μηνου παιδιού παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

βρέφος Τρίκαλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 λεπτά πριν

Υπουργείο Παιδείας: Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κακλαμάνης για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου: “Η πνευματική ζωή του τόπου μας έχασε έναν πολύτιμο εκπρόσωπό της”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Στα 88 δολάρια κρατά το Brent, φόβοι για άλμα πάνω από τα 100 δολάρια

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας από φωτιά που καίει στο Πικέρμι – Στη μάχη πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 εναέρια

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Διονύσης Ατζαράκης σε Ακύλα: Θα πάει σίγουρα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πήγες εσύ στη Eurovision