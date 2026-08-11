MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους έφηβοι, σε τροχαίο δυστύχημα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους έφηβοι, σκοτώθηκαν σήμερα σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού κλάδου στη βόρεια Αίγυπτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή.

«Οι περισσότεροι νεκροί είναι έφηβοι ηλικίας 13 ή 14 ετών», δήλωσε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το νεότερο θύμα ήταν 10 ετών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Al-Masry Al-Youm.

Παρά τους κινδύνους, τα ημιφορτηγά αποτελούν κοινό μέσο μεταφοράς για εκατομμύρια εργαζομένους με άτυπη μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, και συχνά είναι υπερφορτωμένα.

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου είχε προηγουμένως ανακοινώσει έναν αρχικό αριθμό 47 θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 30 τραυματιών.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο στην επαρχία Ισμαηλίας.

Οι επιβάτες, που προέρχονταν οι περισσότεροι από δύο χωριά στο Δέλτα του Νείλου, «κατευθυνόντουσαν προς εργασία σε ένα αγρόκτημα», σύμφωνα με μια πηγή ασφαλείας.

Η παιδική εργασία είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Αίγυπτο, που επηρεάζει τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανηλίκους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αυτά τα παιδιά πέφτουν τακτικά θύματα τροχαίων ατυχημάτων.

Η παραοικονομία αντιπροσωπεύει το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο και σχεδόν ολόκληρο τον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Ο συνολικός αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων στη χώρα, οι οποίοι εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες όσον αφορά την απασχόληση και την ασφάλεια, εκτιμάται σε 8 έως 13 εκατομμύρια άτομα, και απασχολούνται κυρίως στη γεωργία, τις κατασκευές και τη βιομηχανία.

Αίγυπτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Λέκκας: Οι διαφορές και οι ομοιότητες των σεισμών σε Κολομβία και Βενεζουέλα – Γιατί τα κτήρια κατέρρευσαν από τη βάση

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 13 ώρες πριν

Ισπανία και Ισλανδία στο επίκεντρο για την ολική έκλειψη Ηλίου – “Ευκαιρία να δούμε το ηλιακό στέμμα και να μετρήσουμε τη διάμετρο του”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 λεπτά πριν

Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Συναγερμός στην Αυστραλία για “πτώμα σε βαλίτσα” που τελικά αποδείχτηκε κούκλα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Η Ουγγαρία κατέγραψε το μεγαλύτερο μηνιαίο πλεόνασμα στην ιστορία της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κως: Συνελήφθη 29χρονος Άγγλος για επίθεση σε βάρος 46χρονου που συμμετείχε σε πορεία για την Παλαιστίνη