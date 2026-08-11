Ισπανία και Ισλανδία στο επίκεντρο για την ολική έκλειψη Ηλίου – “Ευκαιρία να δούμε το ηλιακό στέμμα και να μετρήσουμε τη διάμετρο του”

Το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό στην χώρα μας καθώς θα σημειωθεί στις 10.30 μμ (ώρα Ελλάδας)

Στην Ισπανία και την Ισλανδία σπεύδουν οι ειδικοί αλλά και οι λάτρεις των ουράνιων φαινομένων προκειμένου να παρατηρήσουν την ολική έκλειψη ηλίου που θα σημειωθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου.

Οι εν λόγω χώρες βρίσκονται στη λεγόμενη στενή ζώνη της ολικότητας του φαινομένου και για το λόγο αποτελούν τα σημεία ενδιαφέροντος για το μοναδικό φαινόμενο της κάλυψης του Ήλιου από την Σελήνη.

Ένας από αυτούς είναι και ο Θεσσαλονικιός Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, ερασιτέχνης αστρονόμος και φωτογράφος, γνωστός για την αγάπη του για τους κομήτες έχοντας απαθανατίσει με τα τηλεσκόπια και τον φωτογραφικό του φακό πολλούς εξ αυτών.

Σε λίγες ώρες ο κ. Εμμανουηλίδης θα φτάσει στη Βαλένθια της Ισπανίας προκειμένου να δει με τα τηλεσκόπια του και να καταγράψει με τον φωτογραφικό του φακό την ολική έκλειψη του Ηλίου προκειμένου να μελετήσει.

«Αυτή θα είναι η 10η ολική έκλειψη που θα παρακολουθήσω και θα καταγράψω» είπε στο thestival.gr ο κ. Εμμανουηλίδης που έχει δει άλλες εννέα εκλείψεις Ηλίου ταξιδεύοντας από τη Βουλγαρία έως την Αυστραλία, την Κίνα και την Αφρική.

Η ολική έκλειψη του Ηλίου θα σημειωθεί στις 10.30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη 12 Αυγούστου και για το λόγο αυτό το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό στην Ελλάδα.

«Στην Ισπανία η ολική έκλειψη θα γίνει στις 8.30 μμ και θα είναι ο ήλιος χαμηλά στον ορίζοντα και θα έχει άλλη αισθητική. Έως τώρα έχω δει εννέα ολικές εκλείψεις ηλίου. Άλλη χάρη έχουν όταν είναι ο Ήλιος ψηλά.Τελείως διαφορετική αίσθηση έχουν όταν είναι πολύ χαμηλά όπως τώρα. Τώρα αυτή η παρατήρηση εννοείται ότι δεν είναι τόσο καθαρή καθώς θα δύει ο ήλιος. Κοιτάξτε, εγώ αντιμετωπίζω την έκλειψη με δύο τρόπους αισθητικά, φωτογραφικά και επιστημονικά. Γιατί κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Άρα επιστημονικά δεν είναι στην καλύτερη δυνατή θέση, γιατί είναι χαμηλά. Πάντα υπάρχει περισσότερη υγρασία, είναι πιο θολή η ατμόσφαιρα. Δεν μας βοηθάει πολύ αυτό να το πούμε έτσι. Παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Φωτογραφικά όμως, επειδή είναι πολύ χαμηλά στον ορίζοντα και μπορεί να συνδυαστεί με τοπία και οτιδήποτε άλλο, είναι μία καταπληκτική ευκαιρία για να αναδείξεις το θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο» ανέφερε ο κ. Εμμανουηλίδης.

Το ενδιαφέρον των αστρονόμων για μια ολική έκλειψη ηλίου είναι τεράστιο καθώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν το ηλιακό στέμμα.

«Εμείς αυτά που κοιτάμε είναι δύο τρία πράγματα τα οποία ακόμη η μοντέρνα τεχνολογία και τα τροχιακά τηλεσκόπια, αυτά που είναι επάνω στο διάστημα και παρακολουθούν τον Ήλιο, λόγω της υπερβολικής λαμπρότητας του, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πολύ κοντά στο χείλος του ηλίου, όπως σε μία έκλειψη ηλίου, οπότε βλέπουμε το ηλιακό στέμμα που λέμε. Μπορούμε να το παρατηρήσουμε την ώρα που ξεκινάει, που βγαίνει από την σφαίρα και να δούμε πως εξελίσσεται σε εκείνο το σημείο που δεν μπορεί να το δεις με άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη δύναμη και εκεί πέρα και με ειδικό τρόπο απεικόνισης και φωτογράφησης με τηλεσκόπια κάνουμε αυτό το πράγμα» τόνισε.

Σε μια ολική έκλειψη ηλίου επίσης οι αστρονόμοι βρίσκουν την ευκαιρία να μετρήσουν τη διάμετρο του Ήλιου και να δουν αν αυτή αλλάζει καθώς ο ήλιος δεν είναι ένας συμπαγής πλανήτης όπως είναι η Γη.



«Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε, που επίσης δεν μπορεί να γίνει με τροχιακά αστεροσκοπεία, είναι να πάρουμε φάσματα του στέμματος κατά την ολική έκλειψη ηλίου. Και επίσης κάτι άλλο που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι η διάμετρος του ήλιου. Μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε με μεγάλη ακρίβεια μόνο με μία ολική έκλειψη ηλίου και με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο έχω συνεισφέρει και εγώ στα πολλά έτη που την παρατηρούμε και παρατηρούμε αν αυτό αλλάζει κατά 500 -600 χιλιόμετρα» είπε ο κ. Εμμανουηλίδης προσθέτοντας ότι «θεωρούμε ότι είναι δυναμικό και μπορεί να πάλλεται ας πούμε. Φανταστείτε ότι ο ήλιος δεν είναι σαν την γη, δεν είναι μία συμπαγής μάζα. Είναι πλάσμα, το οποίο δυναμικά λόγω της δραστηριότητας του ήλιου μπορεί να αυξομειώνεται ας πούμε σαν σαν ρευστό ας το πούμε. Δεν είναι ρευστό, αλλά ας το πούμε ρευστό. Οπότε ήθελα να πω ότι μας προσφέρει εκπληκτικές ευκαιρίες για να κάνουμε παρατηρήσεις που δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε αλλιώς».