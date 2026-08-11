Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Απόστολος Σίσκος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο για δεύτερη φορά μέσα σε μία μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.
Ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε με άνεση στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό και δεύτερος συνολικά πίσω από τον τρομερό Ούγγρο Κος.
Ο νεαρός Έλληνας αθλητής κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, γράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκορ.
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