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Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Απόστολος Σίσκος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο για δεύτερη φορά μέσα σε μία μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε με άνεση στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό και δεύτερος συνολικά πίσω από τον τρομερό Ούγγρο Κος.

Ο νεαρός Έλληνας αθλητής κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, γράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκορ.

Απόστολος Σίσκος

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