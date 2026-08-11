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Το ξέσπασμα της μητέρας του Απόστολου Σίσκου στις κερκίδες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Η μητέρα του Απόστολου Σίσκου ζει έντονα τη μάχη του γιου της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο Απόστολος Σίσκος “τρελαίνει” κόσμο στο Παρίσι, περνώντας με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέγραψε, μάλιστα, νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:54.06.

Η μητέρα του Απόστολου Σίσκου ξέσπασε στις εξέδρες για την επίδοση του γιου της.

Δείτε το βίντεο

O μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τετάρτης (12/08, 19:40), με τον Σίσκο να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να ανέβει στο βάθρο.

Απόστολος Σίσκος

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