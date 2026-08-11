Eurobasket U16: Ο αντίπαλος της Εθνικής στα προημιτελικά – Πότε θα γίνει ο αγώνας

Η Εθνική Παίδων πήρε μεγάλη απέναντι στη Σλοβενία, επικράτησε με 83-78 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket U16, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σλοβενίας στη φάση των «16» και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων. Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Λετονία, η οποία έρχεται στον προημιτελικό με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Στη δική της αναμέτρηση για τη φάση των «16», επικράτησε της Σερβίας με το εντυπωσιακό 99-59.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με τη Λετονία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (12/08), με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U16. Η ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στην πορεία της στη διοργάνωση και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Η Λετονία, από την πλευρά της, έχει ήδη στείλει ηχηρό μήνυμα με την εμφάνισή της στους «16», όπου συνέτριψε τη Σερβία με διαφορά 40 πόντων.

Πηγή: metrosport.gr