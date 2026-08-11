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Σεισμός στην Κολομβία: Πάνω από 180 νεκροί και 1.310 τραυματίες – Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια για να βρουν αγνοουμένους

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THESTIVAL TEAM

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Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Πρωτευουσών της χώρας (Asocapitales), ο αριθμός των θυμάτων στις πληγείσες περιοχές ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 181 νεκρούς.

Συγκεκριμένα, στην πόλη Κάλι έχουν καταγραφεί 95 θάνατοι, στην Περέιρα 72, στο Κιμπντό 9 και στη Μανιζάλες 5, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.310 όπως αναφέρει το elespectador.com.

Τα διασωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν ζωντανούς τους αγνοουμένους.

Η Κολομβία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τεράστια καταστροφή όταν στις 7:34 π.μ. σημειώθηκε η ισχυρή σεισμική δόνηση. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ του νομού Τσοκό, με εστιακό βάθος 103 χιλιομέτρων.

Συνεχείς μετασεισμοί και τεράστιες υλικές ζημιές

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC), έχουν καταγραφεί ήδη περισσότεροι από 40 μετασεισμοί. Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες της SGC, η μετασεισμική ακολουθία ενδέχεται να διαρκέσει ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες, καθώς μετά από έναν σεισμό τέτοιου μεγέθους «η ενέργεια συνεχίζει να απελευθερώνεται μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία στις περιοχές που περιβάλλουν τη ζώνη του ρήγματος».

Ανάμεσα στις πόλεις που δοκιμάζονται σκληρότερα είναι η Περέιρα, το Κάλι και το Κιμπντό. Εκατοντάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, ανάμεσά τους κατοικίες, σχολεία και νοσοκομειακές μονάδες.

Μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας, η εθνική κυβέρνηση, με επικεφαλής τον Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα, προχώρησε στην κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εθνικής καταστροφής για την άμεση κινητοποίηση πόρων και δυνάμεων διάσωσης.

Κολομβία

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