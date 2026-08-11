Pozar Park Summer Festival: Έρχεται εκρηκτικό διήμερο με Σάκη Ρουβά και Νίκο Οικονομόπουλο

Το Pozar Park Summer Festival powered by Μασούτης συνεχίζεται δυναμικά, μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης συναυλιακής βραδιάς με το Θοδωρή Φέρρη, και ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Αυγούστου, το Pozar Park μετατρέπεται ξανά σε έναν μεγάλο συναυλιακό προορισμό, με Σάκη Ρουβά και Νίκο Οικονομόπουλο να ανεβαίνουν διαδοχικά στη σκηνή για δύο μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Σάκης Ρουβάς

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς έρχεται στο Pozar Park για ένα εντυπωσιακό live show γεμάτο ενέργεια, χορό και τεράστιες επιτυχίες που έχουν σημαδέψει περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού καλοκαιριού έρχεται ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σε έναν μοναδικό χώρο μέσα στη φύση. Ο Σάκης Ρουβάς υπόσχεται ένα μεγάλο μουσικό πάρτι, με τη σκηνική παρουσία και την ενέργεια που τον έχουν καθιερώσει ως τον απόλυτο Έλληνα performer.

Κυριακή 16 Αυγούστου – Νίκος Οικονομόπουλος

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 16 Αυγούστου, τη σκυτάλη παίρνει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες έρχεται στο Pozar Park για μία μεγάλη συναυλία με όλες τις τεράστιες επιτυχίες της καριέρας του.

Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια ακροατές, ο Νίκος Οικονομόπουλος αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μία βραδιά που θα αποτελέσει το ιδανικό φινάλε του Pozar Park Summer Festival 2026.

Δύο ημέρες – Δύο μεγάλες συναυλίες

Μετά την επιτυχημένη έναρξη της διοργάνωσης, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μεγάλο συναυλιακό διήμερο:

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 – Σάκης Ρουβάς

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 – Νίκος Οικονομόπουλος

Οι διοργανωτές συνιστούν την έγκαιρη αγορά εισιτηρίων, καθώς όσο πλησιάζουμε στις δύο συναυλίες αναμένεται αυξημένη ζήτηση.

Το Pozar Park Summer Festival powered by Μασούτης αποτελεί την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος μουσικός θεσμός και να φέρνει κάθε καλοκαίρι στην περιοχή κορυφαίους καλλιτέχνες και χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.

Οργανωμένος συναυλιακός χώρος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι πύλες ανοίγουν στις 19:00, ώστε το κοινό να έχει τη δυνατότητα να προσέλθει έγκαιρα, να εξυπηρετηθεί με άνεση και να απολαύσει τις παροχές του χώρου πριν από την έναρξη των συναυλιών.

Στον χώρο θα λειτουργούν:

Μπαρ με μπύρες, ποτά, αναψυκτικά και νερά

Μπαρ με φαγητό

Cocktail Van

Χώρος VIP

Χώροι ανάπαυσης

Παγκάκια picnic

Τουαλέτες

Πρόσβαση για ΑμεΑ

Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί μεγάλοι και άνετοι χώροι πάρκινγκ περιμετρικά του συναυλιακού χώρου, ώστε η πρόσβαση και η αποχώρηση του κοινού να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν πιο εύκολα.

Για τους επισκέπτες VIP λειτουργεί ξεχωριστό VIP Parking στη βόρεια είσοδο.

Παρακαλούμε το κοινό να μην εισέρχεται στον χώρο με φαγητά ή ποτά από έξω, καθώς θα λειτουργούν πλήρως οργανωμένα σημεία εστίασης και μπαρ για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών.

Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση στον χώρο, προκειμένου να αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οχημάτων και επισκεπτών λίγο πριν από την έναρξη των συναυλιών.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ TICKET SERVICES – ONLINE https://www.ticketservices.gr/event/pozar-park-summer-festival-2026/?lang=el

Φυσικά σημεία προπώλησης: Αριδαία * Go Sport Τουριστικόςοδηγός Αριδαίας * Βιβλιοπωλείο Συμβολή * Biscotto Coffee Έδεσσα * Πρακτορείο ΟΠΑΠ Γαλανός * Βιβλιοπωλείο Τουφεξής Σκύδρα * Βιβλιοπωλείο Ανδρεάδης Γιαννιτσά * Go Sport * Βιβλιοπωλείο Titos Art Λουτράκι * Coffe Point

EΚΔΡΟΜΕΣ με το ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΟΥ POZAR PARK SUMMER FESTIVAL

Το Pozar Park Summer Festival, σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Νομού Πέλλας, σας προσφέρει ένα ειδικό εκπτωτικό πακέτο, σε τιμή ευκαιρίας!

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Εισιτήριο συναυλίας

Μεταφορά με ΚΤΕΛ

Επιστροφή μετά το τέλος της συναυλίας

Πρώτη εκδρομή αυτό το Σάββατο για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη!

Από μόλις 25€ (ανάλογα με την πόλη αναχώρησης), εξασφαλίζετε και το εισιτήριο της συναυλίας και τη μεταφορά με επιστροφή, σε μια τιμή που συμφέρει περισσότερο από την ξεχωριστή αγορά τους.

Ελάτε χωρίς άγχος για οδήγηση ή πάρκινγκ και απολαύστε τη βραδιά με ασφάλεια.

Οι διαθέσιμες θέσεις στα λεωφορεία είναι περιορισμένες και απομένουν λίγες.

Κλείσε το πακέτο σου: https://www.ticketservices.gr/event/pozar-park-bus-tickets/?lang=el&fbclid=IwY2xjawThNJ1wZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMHJZajltbE9lRmx5TEpKZklzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEebLPGizThZOoSAzf1KSlCJieMpY94evE0ZJosWEF_iCP-TXc4z-kbvNiE9uQ_aem_4IU1qVcT5AdWNYUXUoEReA

Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς. Ζήσε το Pozar Park Summer Festival powered by Μασούτης.