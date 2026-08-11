Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειάς του
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THESTIVAL TEAM
Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11:30 το πρωί.
Παράκληση της οικογένειας του σπουδαίου διανοούμενου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.
Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα γίνει δημοσία δαπάνη.
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