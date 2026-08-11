MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Από όχημα τύπου “Buggy” ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy», η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πατέρας που βρισκόταν στο τιμόνι και ο γιος του –που επέβαινε μαζί του– πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα και σώθηκαν τελευταία στιγμή.

Οι φλόγες από το όχημα μεταδόθηκαν στη γύρω δασική έκταση και, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το Beach Buggy τυλίχθηκε στις φλόγες παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Ζάκυνθος Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κιλκίς: Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας από φωτιά που καίει στο Πικέρμι – Στη μάχη πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 εναέρια

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Στους 6.301 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Η Τουρκία υιοθετεί “ιστορικό” νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του PKK

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τον φόνο του 51χρονου τραγουδιστή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026