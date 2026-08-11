Από όχημα τύπου “Buggy” ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου

Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy», η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου.



Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πατέρας που βρισκόταν στο τιμόνι και ο γιος του –που επέβαινε μαζί του– πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα και σώθηκαν τελευταία στιγμή.



Οι φλόγες από το όχημα μεταδόθηκαν στη γύρω δασική έκταση και, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.



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Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθιά.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το Beach Buggy τυλίχθηκε στις φλόγες παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.