Το ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα με την “Φάμπρικα” του Λάκη Χαλκιά σε συγκέντρωση του ΚΚΕ – Δείτε βίντεο

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έχει κατά καιρούς δείξει ότι δεν θα διστάσει να ρίξει και μια χορευτική βόλτα αν ακούσει κάποιο τραγούδι που του αρέσει.

Έτσι όταν σε συγκέντρωση του ΚΚΕ την Κυριακή άκουσε το τραγούδι «Η Φάμπρικα» του Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Κουτσούμπας δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει ζεϊμπέκικο.

Άλλωστε το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ταυτισμένο με τις συγκεντρώσεις που κατά καιρούς διοργανώνει το ΚΚΕ ή το ΠΑΜΕ ανά την Ελλάδα.

Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο «σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει και ένα αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά, και δεν είναι δυνατόν να μην σηκωνόταν ο σύντροφος Γραμματέας να το χορέψει».