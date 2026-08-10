Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές χιλιομέτρων με αναμονή πάνω από 4 ώρες στο ρεύμα εισόδου

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026) στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου και εισόδου από τη χώρα μας.

Αυξημένη είναι η έξοδος των αδειούχων στον βορρά, καθώς ουρές χιλιομέτρων και πολύωρη αναμονή περιμένει τους οδηγούς στο Τελωνείο Ευζώνων.

Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα (κατά τις μεσημεριανές ώρες). Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών στην Ελλάδα από τις Βαλκανικές χώρες, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που κατευθύνονται κυρίως προς Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο.

Σήμερα οι ουρές στο τελωνείο ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα από το εσωτερικό της γειτονικής χώρας, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις, κατά την έξοδο, στον έλεγχο.

Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων στην είσοδο δε γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου, είναι από 1,5 έως και τρεις ώρες.

Από τα μεσάνυχτα μέχρι σήμερα το μεσημέρι έχουν περάσει από τον έλεγχο των ελληνικών συνόρων 16.500 άτομα και εξήλθαν 8.500. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο μπήκαν στη χώρα 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού μπήκαν στην Ελλάδα πάνω από 1,1 εκατομμύριο επισκέπτες.