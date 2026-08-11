Ο Σταύρος Θεοδωράκης με τους “Πρωταγωνιστές” στον ΣΚΑΪ

Στην οικογένεια του ΣΚΑΪ εντάσσεται από σήμερα ο Σταύρος Θεοδωράκης, με τον τηλεοπτικό σταθμό να βγάζει το πρωί της Πέμπτης (11.08.2026) και την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Οι επαφές των δύο πλευρών είχαν προχωρήσει πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, συμφώνησαν σε όλα και πλέον ΣΚΑΪ και Σταύρος Θεοδωράκης θα πορευτούν μαζί.

Όπως ενημέρωσε ο ΣΚΑΪ με την ανακοίνωσή του, ο Σταύρος Θεοδωράκης θα παρουσιάζει τους «Πρωταγωνιστές», ενώ θα έχει και ευρύτερη παρουσία στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού:

«Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει στο δυναμικό του, τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» του.

Ο δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα.

Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου.

Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία».