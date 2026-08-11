Φωτιά στην Ζάκυνθο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση για την περιοχή Ελιές
Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο λόγω δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Ελιές.
Αρχικά για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Ωστόσο λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκκένωση. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες», έγραφε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ελιές #Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς #Βολίμες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχερούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ώρες στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
- Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο
- Υπουργείο Παιδείας: Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση