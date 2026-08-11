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Φωτιά στην Ζάκυνθο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση για την περιοχή Ελιές

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο λόγω δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Ελιές.

Αρχικά για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Ωστόσο λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκκένωση. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες», έγραφε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Στο σημείο επιχερούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ώρες στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

Ζάκυνθος Φωτιά

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