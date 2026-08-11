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ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Ο πρώτος “τελικός”

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THESTIVAL TEAM

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ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωση την φετινή σεζόν, ενώ και ο ΠΑΟΚ θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στα play off του Conference League, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League. Ο Παναθηναϊκός όμως;

Το Τριφύλλι είναι η μοναδική ελληνική ομάδα χωρίς «μαξιλαράκι ασφαλείας» σε περίπτωση αποκλεισμού, με αποτέλεσμα κάθε ευρωπαϊκός αγώνας της να έχει χαρακτήρα «τελικού».

Αυτό συνέβη με την ουγγρική Πάκσι, την οποία ξεπέρασε δύσκολα (εκτός έδρας νίκη με 2-1, εντός έδρας ισοπαλία με 2-2), το ίδιο ισχύει και στο ζευγάρωμα με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να πάρει τη νίκη έστω και με… μισό μηδέν στην Σόφια, προκειμένου να βρεθεί στα play off της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στην πρώτη αναμέτρηση, παρότι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν στο σκορ, οι Πράσινοι δεν έδειξαν ανάλογη διάρκεια και συνέχεια, δέχθηκαν την ισοφάριση από ένα ακόμα αμυντικό λάθος και, αν δεν ήταν ο Ινιάκι Πένια με τις αποκρούσεις του, θα μπορούσαν ακόμα και να ηττηθούν.

Η ελληνική ομάδα, όμως, διαθέτει περισσότερη ποιότητα και λύσεις από την αντίπαλό της και η νίκη – πρόκριση προσφέρεται στα προγνωστικά στοιχήματος με 1.84.

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