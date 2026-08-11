Φρίκη στα Μελισσάτικα Βόλου: Καταγγελίες για νεκρά και άρρωστα ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης αδέσποτων ζώων σε χώρο που φέρεται να λειτουργεί ως ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα Βόλου έφερε στο φως το Φιλοζωικό Σωματείο Βόλου «Συνυπάρχω».



Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το σωματείο σε ανάρτησή του στο Facebook, μέλη και εθελοντές του μετέβησαν στον χώρο έπειτα από πληροφορίες που είχαν λάβει σχετικά με τις συνθήκες φιλοξενίας και τη μη τήρηση βασικών κανόνων ευζωίας των ζώων.



Όπως αναφέρουν, η εικόνα που αντίκρισαν κατά την επίσκεψή τους ήταν ιδιαίτερα σκληρή και προκαλεί έντονο προβληματισμό για την κατάσταση και την τύχη των ζώων που βρίσκονταν εκεί.



Οι εθελοντές υποστηρίζουν ότι στον χώρο εντόπισαν νεκρούς σκύλους, άταφα πτώματα σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθώς και οστά νεκρών ζώων, τα οποία, όπως καταγγέλλουν, περιφέρονταν κρατώντας στο στόμα τους ζωντανοί σκύλοι.



Παράλληλα, αρκετά από τα ζώα βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.



Σύμφωνα με το σωματείο, πολλά ήταν γεμάτα τσιμπούρια, εμφανώς εξασθενημένα ή άρρωστα, ενώ σε ορισμένα παρατηρήθηκαν ενδείξεις σοβαρών δερματικών παθήσεων και ψώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του σωματείου στο Facebook:

«ΖΩΑ ΝΕΚΡΑ, ΖΩΑ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΑ – ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ



Μετά από καταγγελίες για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, εθελοντές προχώρησαν σε αυτοψία στο καταφύγιο του Α.Α.



Αυτό που αντίκρισαν ήταν εικόνες που σοκάρουν:



-Σκυλιά νεκρά.

-Πτώματα άταφα, σε προχωρημένη σήψη.

-Κόκαλα από νεκρά ζώα στα στόματα ζωντανών σκύλων.

-Σκύλοι γεμάτοι τσιμπούρια, σε κατάσταση εξαθλίωσης.

-Ζώα εμφανώς άρρωστα και με ψώρα.



Η ελάχιστη τροφή που υπήρχε στις ταΐστρες είχε τοποθετηθεί από άλλους εθελοντές λίγες ημέρες νωρίτερα και όχι από τον Α.Α. Όπως μας αναφέρθηκε, όταν έφτασαν στο σημείο, δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερό στα δοχεία και τα ζώα έτρωγαν ό,τι έβρισκαν.



Παρά την κατάσταση στην οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρίσκονται τα ζώα, οι δημόσιες οικονομικές εκκλήσεις συνεχίζονται μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook, ζητώντας από φιλόζωους να προσφέρουν χρήματα για τη φροντίδα τους. Ζητάμε από όλους όσοι μέχρι σήμερα τον στήριζαν οικονομικά να σταματήσουν να του δίνουν χρήματα, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση. Όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για την τύχη των ζώων, η οικονομική ενίσχυση χωρίς έλεγχο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αντί να βοηθήσει.



Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν, ο Α.Α. είναι εδώ και ημέρες απών από το καταφύγιο, ενώ τα ζώα παραμένουν εκεί, σε έναν χώρο δυσπρόσιτο και ακατάλληλο για τη διαβίωσή τους.



Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζητώντας να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση των ζώων από το σημείο και την προστασία τους. Κάποτε μπορεί κάποιος να παρουσιάστηκε ως «ήρωας» επειδή φρόντιζε ζώα. Ο τίτλος του «ήρωα», όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αφήνει ζώα να υποφέρουν.



Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα.

Δεν μας ενδιαφέρει η βιτρίνα.

Δεν μας ενδιαφέρουν τα βίντεο και οι ιστορίες.

Μας ενδιαφέρουν τα ζώα.



Και τα ζώα αυτά σήμερα χρειάζονται προστασία, τροφή, νερό, κτηνιατρική φροντίδα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Καλούμε όσους γνωρίζουν την κατάσταση και διαθέτουν στοιχεία να μιλήσουν. Η σιωπή μπροστά σε μια πιθανή κακοποίηση δεν προστατεύει τα ζώα. Είναι ζωντανές ψυχές. Και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για εκείνα, γιατί οι εικόνες μιλούν από μόνες τους».



