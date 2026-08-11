“Η θερμοκρασία ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε σεισμός”: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων κατοίκων της Κολομβίας

Βαρύ είναι το τίμημα από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τουλάχιστον 132 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερους από 500 να έχουν τραυματιστεί. Έλληνες που ζουν στη χώρα περιέγραψαν τις δύσκολες στιγμές και όσα συνέβησαν μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.



«Τώρα είναι τρεις το μεσημέρι πλέον. Στις 7:30 νιώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δυνατό κούνημα, το μεγαλύτερο που έχουμε ζήσει δυστυχώς εδώ στην Κολομβία τα τελευταία δεκατρία χρόνια που ζω εδώ. Εδώ η περιοχή της Μπογκοτά ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές, σχεδόν καθόλου ζημιές και δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. Αλλά δυστυχώς στην πόλη του Κάλι, στην πόλη της Περέιρα και άλλες, όπως και στο Κιμπτό όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού στα δυτικά της χώρας, στα παράλια του Ειρηνικού, έχουμε αρκετά θύματα και μακάρι ο Θεός να θέλει να μην έχουμε παραπάνω εγκλωβισμένους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταρρεύσει πάνω από 25 κτήρια τουλάχιστον στο Κάλι. Από τις τελευταίες πληροφορίες που ακούμε εδώ στην Κολομβία και ελπίζω να ήταν αυτός ο κύριος σεισμός, γιατί πραγματικά σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο».



Στη συνέχεια περιέγραψε την κινητοποίηση που ακολούθησε αμέσως μετά τη δόνηση: «Ξυπνήσαμε από το σεισμό, κοιμόμασταν ήταν 7:30 το πρωί. Ξυπνήσαμε άρον άρον, κατεβήκαμε κάτω όλοι. Χτυπήσαν πάρα πολλές σειρήνες σε όλη την πόλη. Ευτυχώς χωρίς πανικό, αλλά με πολύ μεγάλη ανησυχία γι’ αυτό που ζήσαμε, γιατί ήταν πραγματικά τρομακτικό το χτύπημα. Ήταν πολύ δυνατό, δηλαδή δεν έχουμε ζήσει εμείς και από Θεσσαλονίκη παλιότερα με σεισμούς αλλά όχι κάτι τόσο πολύ δυνατό. Είμαστε καλά δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον όσοι Έλληνες είμαστε εδώ στην Μπογκοτά. Είμαστε καλά και ελπίζουμε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα».

Την ίδια ώρα, η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται, με αλλεπάλληλους μετασεισμούς να διατηρούν τους κατοίκους σε επιφυλακή. Ο κ. Χριστόπουλος, ο οποίος επίσης ζει στην Κολομβία, ανέφερε:



«Έχουν κλείσει αεροδρόμια. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή γιατί έχουν γίνει πάνω από δεκαπέντε μετασεισμοί μέχρι τώρα. Η γη συνεχίζει να τρέμει. Αυτό που παρατήρησα εγώ και μου έχει μείνει ως προσωπική εμπειρία είναι ότι πριν τον σεισμό η θερμοκρασία εδώ ένιωσα ότι ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε αυτός ο μεγασεισμός».



Σωστικά συνεργεία επιχειρούν στα ερείπια κτιρίων αναζητώντας εγκλωβισμένους, ενώ οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.



Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1979, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή πέρα από τα σύνορα της Κολομβίας, φτάνοντας μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό.



Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 60 κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, ενώ ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:30 το πρωί και είχε ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, η οποία έφτασε περίπου τα τέσσερα λεπτά.



Η Κολομβία έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σε πολλές περιοχές έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και απαγόρευση κυκλοφορίας. Στόχος των μέτρων είναι να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να κινηθούν χωρίς εμπόδια και να επικεντρωθούν στις επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.



Σύμφωνα με γεωλογικά ινστιτούτα στην Αμερική και την Ευρώπη, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη σεισμική ακολουθία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην επαρχία Τσάκου, σε περιοχή που βρίσκεται πάνω στον αποκαλούμενο «δακτύλιο της φωτιάς», μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.



Ο «δακτύλιος της φωτιάς» εκτείνεται γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και συνδέεται με μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή. Πάνω σε αυτή τη γεωλογική ζώνη βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Ιαπωνία αλλά και πολλές περιοχές της Λατινικής Αμερικής.