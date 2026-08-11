Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026-2027: Ξεκινούν από σήμερα οι ενστάσεις

Από σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 ξεκινά η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα των voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027.



Οι Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ αναρτήθηκαν χθες, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).



Οι γονείς και κηδεμόνες που υπέβαλαν αίτηση μπορούν πλέον να δουν το αποτέλεσμα του φακέλου τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, στη διεύθυνση aitisi26.eetaa.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο τις πλήρεις όσο και τις ελλιπείς αιτήσεις.

Η προθεσμία για τις ενστάσεις

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκίνησε σήμερα θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 13 Αυγούστου, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δράσουν άμεσα.



Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων» της ΕΕΤΑΑ. Δεν προβλέπεται άλλος τρόπος κατάθεσης (π.χ. έντυπα ή αυτοπρόσωπη προσέλευση).

Πώς υποβάλλεται σωστά μια ένσταση

Για να γίνει δεκτή η ένσταση, θα πρέπει:



-Να αναφέρει ρητά τον λόγο για τον οποίο υποβάλλεται.

-Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται σε ενιαίο αρχείο PDF έως 5ΜΒ.

-Να κατατεθεί εντός της αυστηρής τριήμερης προθεσμίας, καθώς δεν αναμένεται παράταση.



Σημειώνεται πως όλοι οι αιτούντες/αιτούσες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Τι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά οι δικαιούχοι

Πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλουν ένσταση, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν στον πίνακα αποτελεσμάτων:



-Αν ο φάκελός τους έχει χαρακτηριστεί πλήρης ή ελλιπής.

-Αν έχει ληφθεί σωστά υπόψη το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

-Στοιχεία που αφορούν ανεργία, αναπηρία, πολυτεκνία και τον αριθμό εξαρτώμενων μελών.

-Αν υπάρχουν λάθη στη μοριοδότηση της αίτησης.

-Αν έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά κατά την αρχική υποβολή.

Μια σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω: οι αιτήσεις τους για παιδικούς σταθμούς εξετάζονται πλέον ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.