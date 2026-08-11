Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τον φόνο του 51χρονου τραγουδιστή
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Οχτώ χρόνια φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρους γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας.
Παράλληλα το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση της Εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, όπως μεταδίδει το ertnews.gr
Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ρωμανός: Κωμικοτραγικό να ακούς τον Τσίπρα να μιλάει για δικαιοσύνη, ηθική και οικονομία
- Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
- Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο