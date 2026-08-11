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Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τον φόνο του 51χρονου τραγουδιστή

Αρχείο Intime
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Οχτώ χρόνια φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρους γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας.

Παράλληλα το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση της Εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, όπως μεταδίδει το ertnews.gr

Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Καρδίτσα

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