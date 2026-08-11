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Έκρηξη στο ηφαίστειο της Αίτνας: Σύννεφο τέφρας “πάγωσε” τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια – Δείτε βίντεο

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Ανεστάλησαν τη Δευτέρα οι αφίξεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια, στην ανατολική Σικελία, λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την πρόσφατη έκρηξη της Αίτνας.﻿

Η Αίτνα, που δεσπόζει πάνω από την ανατολική ακτή της Σικελίας, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και οι εκρήξεις της προκαλούν συχνά προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία της Κατάνια, του βασικού αεροδρομίου του νησιού και του πέμπτου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ιταλίας ως προς την επιβατική κίνηση.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή, μέχρι σήμερα το βράδυ, της λειτουργίας του αεροδρομίου, λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας του ηφαιστείου της Αίτνας.

H λάβα έχει φτάσει μέχρι την ακατοίκητη περιοχή «Κοιλάδα του λέοντος», σε υψόμετρο 2.700 μέτρων.

Ερευνητές, όπως και αρκετοί τουρίστες, παρακολουθούν το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο με τη βοήθεια πεπειραμένων ξεναγών, διατηρώντας πάντα την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.

Σήμερα, το ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειλογίας και Γεωφυσικής ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν δύο νέα στόμια, στην κοιλάδα Μπόβε και στην περιοχή «Μόντε Σιμόνε», σε ύψος 2.250 και 1.900 μέτρων.

Η ηφαιστειακή τέφρα από την Αίτνα «πάγωσε» πτήσεις

«Δεδομένου ότι η κατάσταση επηρεάζει σημαντικά τις πτήσεις, συνιστούμε στους επιβάτες να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους από την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο», ανέφερε η SAC.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ νέες ενημερώσεις θα δίνονται ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το ιταλικό INGV, η τελευταία φάση έκρηξης συνεχίζεται, τροφοδοτώντας αρκετές ροές λάβας.

Παράλληλα, η προειδοποίηση VONA του Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου του INGV για την αεροπορία παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο, κόκκινο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για τα αεροσκάφη από τις εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας.

Ηφαίστειο

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