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Θετικός σε χρήση μαριχουάνας βρέθηκε πιλότος της Air India έπειτα από συμβάν με απότομη πτώση

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THESTIVAL TEAM

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Την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Πουκέτ προς το Δελχί, αεροσκάφος Airbus A320neo της Air India έχασε απότομα ύψος 300 ποδιών, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβατών και μελών του πληρώματος.

Σήμερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο πιλότος του αεροπλάνου είχε βρεθεί θετικός σε χρήση μαριχουάνας.

Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας κάλεσε σχετικά με το περιστατικό τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον

Κατά το συμβάν τραυματίστηκαν 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Η πτήση από την τουριστική πόλη της Ταϊλάνδης παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψόμετρου» ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο Οντίσα. Το αεροσκάφος, που μετέφερε 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δελχί.

Την Κυριακή, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η αρχική εξέταση στον πιλότο για ψυχοδραστικές ουσίες έδωσε ένα αποτέλεσμα που απαιτούσε επιβεβαιωτικές εργαστηριακές εξετάσεις. Η Air India είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές των ΜΜΕ και η Air India δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

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