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Βίντεο από τη σύγκρουση των τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους – Οι επιβάτες παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι

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THESTIVAL TEAM

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Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τουριστικών σκαφών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που φέρνει στο φως τη δημοσιότητας το STAR, το μικρό σκάφος φαίνεται να έχει «σφηνώσει» στο μπροστινό μέρος του μεγαλύτερου σκάφους, ενώ έχει υποστεί και υλικές ζημιές.

Παράλληλα, οι περισσότεροι από 200 επιβάτες, που βρίσκονταν στο μεγάλο πλοίο, παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι.

Μόλις ξεμπλέχτηκαν τα δύο σκάφη το μικρότερο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 10 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών, έπλευσε προς το νέο λιμάνι Παξών.

Το δεύτερο επιβατηγό-τουριστικό σκάφος με 203 έπλευσε προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού λιμενικού σκάφους. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Δεν υπήρχαν αναφορές για εισροή υδάτων σε κανένα από τα δύο πλοία.

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