Χαλκιδική: 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Πολύχρονο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 48χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στο Πολύχρονο Χαλκιδικής.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα περίπου στις 4 τα ξημερώματα η σύζυγός του εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία-νεκροτομή ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.