Χαλκιδική: 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Πολύχρονο
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THESTIVAL TEAM
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 48χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στο Πολύχρονο Χαλκιδικής.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα περίπου στις 4 τα ξημερώματα η σύζυγός του εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία-νεκροτομή ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.
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