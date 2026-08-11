Σκέρτσος κατά Τσίπρα: Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια, αδιόρθωτος

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι παρουσιάζει «ψέματα ή ανακρίβειες» και υποστηρίζει ότι τα στοιχεία για τις επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του προέδρου της ΕΛΑΣ.

«Αδιόρθωτος…» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας και σημειώνει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκατ. επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κάθε φράση και ένα ψέμμα ή μια ανακρίβεια.

Στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται «μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;».

Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;

Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέμματα;

Αδιόρθωτος…».