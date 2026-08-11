Ο Τεντόγλου συνεχίζει τον μύθο του: Με άλμα στα 8,44μ. πρωταθλητής Ευρώπης για 4η συνεχόμενη φορά

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει τον μύθο του!

Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους στην ιστορία με τέσσερα χρυσά μετάλλια. Και μάλιστα… συνεχόμενα.

Απόψε, εξασφάλισε το χρυσό στο 4ο άλμα του με 8,44μ. Ένα άλμα που πανηγύρισε γιατί γνώριζε ότι με αυτό θα έγραφε ιστορία καθώς είναι πλέον και με τη… βούλα ο κορυφαίος Ευρωπαίος σε τίτλους, όλων των εποχών.

Ο αγώνας

Ο Τεντόγλου έθεσε τις βάσεις από το πρώτο άλμα όπου πέταξε στα 8,27μ.

Το δεύτερο ήταν λίγο πιο χαμηλά στα 8,19μ., με τον Εχάμερ να κάνει άλμα στα 8,29μ και να περνάει πρώτος, με τον Μίλτο να είναι δεύτερος.

Στην τρίτη του προσπάθεια πάτησε πολύ πίσω κάτι που του στοίχησε την επιστροφή στην πρώτη θέση αφού το άλμα μετρήθηκε πάλι 8,27μ.!

Στην τέταρτη προσπάθεια έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Αφού… τσαντίστηκε που έχασε το προβάδισμα, πέταξε στα 8,44μ. και πήρε το προβάδισμα κάτι που πανηγύρισε έντονα, εικόνα που σπάνια βλέπουμε από τον Γρεβενιώτη ολυμπιονίκη.

Ο Εχάμερ μετά το 8,44μ. χαμογέλασε αμήχανα καταλαβαίνοντας πως θα έπρεπε να κάνει τεράστια υπέρβαση για να ξεπεράσει τον Ελληνα πρωταθλητή. Έκανε ένα καλό άλμα στα 8,22μ. και είχε άλλες δύο ευκαιρίες για να κάνει την έκπληξη.

Στην 5η προσπάθεια ο Τεντόγλου αποφάσισε να μην δοκιμάσει και να πάρει μια ανάσα, αφού είδε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον απειλήσει.

Τελικά δεν έκανε ούτε το έκτο άλμα αφού δε χρειάστηκε και πανηγύρισε τον τίτλο του.