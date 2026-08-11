4 ζώδια που θα ζήσουν τον απόλυτο έρωτα μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού

Μετά από δραματικούς χωρισμούς και μεγάλες περιόδους μοναξιάς τα πράγματα αλλάζουν εντελώς για τέσσερα ζώδια που βρίσκουν την ευτυχία στις διακοπές.

Το τέλος του καλοκαιριού είναι γεμάτο όρεξη για διασκέδαση. Πολλοί πλανήτες μαζεύονται στον Λέοντα και ευνοούν τα συναισθηματικά κάποιων ζωδίων που είναι σε πιο ρομαντική φάση από τα άλλα αυτό το διάστημα.

Κριός

Πιο ερωτεύσιμο από ποτέ σε κάνει ο Δίας που μόλις μπήκε στον πέμπτο οίκο σου. Αγάπη και ρομαντισμός θα γεμίσουν την καθημερινότητά σου ενώ η ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου θα απογειώσει την ερωτική σου ζωή. Μπορεί να γνωρίσεις κάποιον και να κάνεις μια σχέση από το πουθενά αλλάζοντας τελείως την πορεία σου. Μιλάμε για ένα πρόσωπο που θα σου ταιριάξει τόσο που θα σε κάνει να ανατρέψεις τα πάντα και να τα δεις όλα πολύ πιο θετικά. Αν είσαι ήδη σε σχέση η κατάσταση θα αναθερμανθεί και οι εξελίξεις θα σε ενθουσιάσουν.

Λέων

Η ερωτική σου ζωή μπορεί να ήταν ταραγμένη την περασμένη χρονιά αλλά τώρα ηρεμεί και μάλιστα πολύ. Η δέσμευση που αναζητούσες γίνεται πραγματικότητα και σε δένει ακόμα περισσότερο με το ταίρι σου. Αν είσαι όμως free πρόκειται να συναντήσεις ένα πρόσωπο που θα ανατρέψει την άποψη που έχεις για την αγάπη. Θα νιώσεις επιτέλους ότι έρωτας δεν σημαίνει μόνο πάθος και αγωνία αλλά ηρεμία και σιγουριά βιώνοντας μια σχέση που όμοιά της δεν έχεις ξαναζήσει.

Υδροχόος

Μπορεί να έχεις βαρεθεί να ασχολείσαι με σχέσεις που δεν αξίζουν τελικά αλλά αυτό το καλοκαίρι θα έρθει κάτι πολύ διαφορετικό γι αυτό έχε το νου σου. Το πεπρωμένο σου κυκλοφορεί σε κάποια παραλία και πρέπει να πας να το βρεις και να φύγετε μαζί στο ηλιοβασίλεμα. Η ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο είναι μια από τις ισχυρότερες ενδείξεις ότι όλα αλλάζουν κι ας μην το βλέπεις με την πρώτη ματιά. Μπορεί να έχεις ανεβάσει τα στάνταρ σου για την αγάπη αλλά το σύμπαν σε ανταμείβει στέλνοντάς σου μια πραγματικά αξιόλογη περίπτωση.

Τοξότης

Με τον Ουρανό να αναστατώνει τα πράγματα στον έβδομο οίκο σου αναζητάς περιπέτειες ακόμη κι αν είσαι δεσμευμένος. Οι εξελίξεις είναι απροσδόκητες και στο επίκεντρο της προσοχής σου μπαίνει ένα νέο πρόσωπο αλλά και μια φιλία που μετατρέπεται σε μια πιο ρομαντική σχέση. Αυτό το καλοκαίρι θα σε σοκάρει και θα σε κάνει να αναρωτηθείς αν όλα όσα νόμιζες ότι ξέρεις για την αγάπη ήταν αρκετά για να βρεις την ευτυχία. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, όλα για καλό γίνονται οπότε ακολούθησε το ένστικτό σου.

Πηγή: bovary.gr