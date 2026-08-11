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Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου – Πότε παίζουν Άρης, Ηρακλής και Απόλλων Καλαμαριάς

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με την άνετη νίκη-πρόκριση της ΑΕΛ επί των Τρικάλων το απόγευμα της Τρίτης στην AEL FC Arena, συμπληρώθηκε το παζλ του 2ου προκριματικού γύρου στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «βυσσινί» θα αντιμετωπίσουν, όπως έχει ήδη καταγραφεί, την Athens Kallithea σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (17/08).

Παράλληλα, στη μάχη του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πέφτουν από τον 2ο προκριματικό γύρο και οι ομάδες της Super League, με εξαίρεση τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχουν εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στη League Phase.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του 2ου προκριματικού γύρου:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης

Ηρακλής – Βόλος, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, 17:00, “Παντελής Μαγουλάς”

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης

Καλαμάτα – Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

*Εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος – Κηφισιά

Πηγή: metrosport.gr

Κύπελλο Ελλάδας

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