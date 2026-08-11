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Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, το Κίεβο βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Τον νεότερο απολογισμό της επίθεσης στη Ζαπορίζια ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 20 τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης στη Ζαπορίζια αυξάνεται», ανέφερε μέσω Telegram.

Η Ζαπορίζια δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από τις ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγματα στην πόλη και για αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Βαλλιστική επίθεση και στο Κίεβο

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επίθεση στη Ζαπορίζια, συναγερμός σήμανε και βορειότερα, στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα νυχτερινά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Κίεβο αποτελούν ακόμη ένα επεισόδιο της εντεινόμενης ρωσικής αεροπορικής και πυραυλικής εκστρατείας εναντίον ουκρανικών πόλεωn.

Ζαπορίζια

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