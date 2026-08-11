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Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης πόζαρε με ένα φίδι τυλιγμένο στο σώμα του – Δείτε τη φωτογραφία

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THESTIVAL TEAM

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Με ένα φίδι να τυλίγεται στο σώμα του εμφανίστηκε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης σε βίντεο και φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από αυτά που συνήθως δημοσιεύει.

Στην εικόνα που κοινοποίησε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, το φίδι είχε περάσει από τον λαιμό του και είχε καταλήξει στο χέρι του, ενώ στο βίντεο που ανάρτησε, πόζαρε κρατώντας αρχικά το φίδι στα χέρια του, ενώ παρακολουθούσε τις κινήσεις του.

Στη συνέχεια, το φίδι τυλίχτηκε γύρω από τον λαιμό και τους ώμους του ηθοποιού, με τον ίδιο να παραμένει ψύχραιμος και να το κρατάει με προσοχή.

Μιχάλης Λεβεντογιάννης

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