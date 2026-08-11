Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον φονικό εμπρησμό στην Marfin

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη Ελληνίδα η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010.

Η 46χρονη, μετά από προθεσμία που είχε λάβει την περασμένη Παρασκευή, μετήχθη το πρωί της Τρίτης (11/8) στην ανακριτή. Νωρίτερα, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, κατέθεσε στην ανακρίτρια πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο η κατηγορούμενη αρνείται όσα τις αποδίδονται (ρόλο υποστηρικτικό των δραστών). Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα Marfin την ώρα του εμπρησμού. Στην συνέχεια η 46χρονη απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Πριν την απολογία της 46χρονης κατέθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της, η οποία ανέφερε πως κατά την διάρκεια διαδήλωσης, ήταν στην επίμαχη περιοχή μαζί με την κατηγορούμενη, αλλά απλώς είχαν περάσει από το κτίριο της Marfin, χωρίς, ωστόσο, την ώρα της επίθεσης να είναι εκεί.

Κατά την απολογία της υποστήριξε ότι είναι αθώα, συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια και τους συγκατηγορουμένους της τους γνώρισε από τον αρχικό χώρο.

Η υπεράσπιση της 46χρονης ανέφερε πως τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας από την ανάλυση του φωτογραφιών δεν καταλήγουν στην ταυτοποίηση αλλά σε περιορισμένη υποστήριξη ομοιότητας. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι τα ίδια στοιχεία είχαν εξεταστεί το 2022 και είχαν οδηγήσει στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες 46χρονη έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο των πραγματογνώμων Γ. Καραθανάση, ο οποίος στην έκθεσή του συνέταξε καταλήγει ότι από την ανάλυση των ψηφιακών πιεστηρίων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν προκύπτουν καμία διαφορά σε σχέση με εκείνη τις αρχές του 2022. Σε αυτό το στάδιο της έρευνας έχει προτείνει ακόμα δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Η 46χρονη μετήχθη στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές.

Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, έχει υποστηρίξει ι ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των Αστυνομικών αρχών, 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στην συνέχεια στη Δικαιοσύνη.

Η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη στην Αγγλία για συμμετοχή της στον εμπρησμό της Τράπεζας Marfin το 2010.

Συγκεκριμένα, η 46χρονη ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων που τις παρέχει το αγγλοσαξωνικό δίκαιο, προκειμένου να μην εκτελεστεί η ερυθρά αγγελία της Interpol για την έκδοσής της στην Ελλάδα, αποδέχτηκε το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών Αρχών για έκδοση της και υπέγραψε επιστολή με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα αλλάξει άποψη.

Ήδη, οι δύο 42χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στο κατάστημα της Τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.