Οριοθετήθηκε η φωτιά στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου.

Υπενθυμίζεται πως στις 20:07 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα του 112.