Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου ενέργειας παγκοσμίως, συγκαταλέγεται πλέον η ΔΕΗ σε θέματα ESG, καθώς απέκτησε το Prime Status της ISS STOXX. Το συνολικό performance score της αυξήθηκε σε 50,83 από 47,04, οδηγώντας σε αναβάθμιση της συνολικής αξιολόγησής της σε “Β-“ από “C+”, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση των επιδόσεών της σε θέματα ESG.

Η νέα αυτή αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερή πρόοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενσωμάτωση υπεύθυνων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών πρακτικών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Η επίτευξη του Prime Status αποτελεί κορυφαία διάκριση για τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς πιστοποιεί ότι συγκαταλέγεται στις εταιρείες που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας της ISS STOXX για τον κλάδο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας (Electric Utilities). Για τον συγκεκριμένο κλάδο, το Prime Status απονέμεται σε εταιρείες με αξιολόγηση από τη βαθμίδα B- και άνω, επίπεδο το οποίο πλέον κατέχει η ΔΕΗ. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των ουσιαστικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και θεμάτων διακυβέρνησης (ESG), καθώς και την ικανότητα μιας εταιρείας να περιορίζει τους σχετικούς κινδύνους, να δημιουργεί θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η ISS STOXX, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης βιωσιμότητας, αξιολογεί τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), καθώς και τον βαθμό στον οποίο εντοπίζουν και διαχειρίζονται τους σχετικούς κινδύνους και ευκαιρίες στους τομείς δραστηριοποίησής τους. Αποτελεί τον βραχίονα υπεύθυνων επενδύσεων της Institutional Shareholder Services Inc. και διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάλυση θεμάτων ESG, αξιολογώντας περισσότερες από 8.600 εταιρείες και εξυπηρετώντας περίπου 5.000 πελάτες, μεταξύ των οποίων πολλούς από τους κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως. Η αξιολόγηση Corporate Rating της ISS STOXX αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και χρησιμοποιείται ευρέως από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την ενσωμάτωση παραμέτρων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις.

ΔΕΗ: Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό της μετασχηματισμό, με βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση, με σταθερή προτεραιότητα την απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2026–2030, ο Όμιλος ενισχύει τις επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας και σύγχρονων ενεργειακών υποδομών, αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόμες και ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Το 2025, το 87% των συνολικών επενδύσεων ύψους €2,8 δισ. ήταν σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει καινοτόμες ενεργειακές λύσεις προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος του Ομίλου είναι η δημιουργία κοινωνικοοικονομικής διαμοιραζόμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.