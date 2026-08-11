Κατσαφάδος: Προχωρά κανονικά το σχέδιο ανασυγκρότησης του Έβρου, ύψους 3 δισ. ευρώ

Το σχέδιο ανασυγκρότησης του Έβρου όχι μόνο δεν έχει περιορισθεί, αλλά αντιθέτως διευρύνθηκε και ενισχύθηκε με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Κλιματικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, με το συνολικό ποσό του σχεδίου να ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ.

Ο Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Έβρου, επισήμανε ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης του Έβρου δεν έχει μπει «στα συρτάρια» και όλες οι δράσεις του συνολικού Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ υλοποιούνται στην περιοχή.

«Το κυβερνητικό σχέδιο για τον Έβρο αποτελεί μια συστηματική, ρεαλιστική προσπάθεια με ορατό χρονοδιάγραμμα προς τους πολίτες και όχι ένα ευχολόγιο στα χαρτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε πως «το σχέδιο αποτελεί ένα συνολικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο, όπου κάθε φορέας έχει συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη και υλοποιεί το τμήμα του σχεδιασμού που του αναλογεί».

Σύμφωνα με τον υπουργό, δεν πρόκειται για δομή στην οποία ένας φορέας υποκαθιστά ή αποκλείει κάποιον άλλο, καθώς «η λογική της είναι η συνεργασία, ο συντονισμός και η παράλληλη υλοποίηση επιμέρους δράσεων».

Το σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου παρουσιάστηκε στην Ορεστιάδα στις 3 Οκτωβρίου 2024, με προϋπολογισμό άνω των 2,83 δισ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στο σύνολο του. Σήμερα, όπως τονίζεται, με τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων, το συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τον Έβρο (2021-2030) διαμορφώνεται σε άνω των 2,96 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα:

2,5 δισ. ευρώ για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Έβρου – έργα και ενισχύσεις ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη από την κυβέρνηση.

309 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα έργων και μελετών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ», της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διευρυμένο από τον αρχικό σχεδιασμό βάσης των 180 εκατ. ευρώ και με ενίσχυση των πόρων του από την κυβέρνηση.

90 εκατ. ευρώ για το Σχέδιο Στήριξης και Αποκατάστασης – Κρατική και Πρώτη Αρωγή, «Νέο Δάσος», «Evros Pass» και άλλες δράσεις.

60 εκατ. ευρώ για τα ειδικά μέτρα πολιτικής σε στέγη, οικογένεια, εργασία και εκπαίδευση – σε πλήρη υλοποίηση.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «το σχέδιο δομείται σε τρεις διακριτούς άξονες που χρηματοδοτούνται από διαφορετικά εργαλεία: τα μεγάλα έργα υποδομής (σιδηρόδρομος, λιμάνι, φυσικό αέριο, υποδομές ΔΠΘ, οδικοί άξονες, με πόρους CEF, ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης, ΣΔΙΤ και ΠΔΕ), το πρόγραμμα “ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ” και τα μέτρα πολιτικής. Καμία σύγκριση μεταξύ του συνολικού ύψους του σχεδίου και του προϋπολογισμού ενός μεμονωμένου εργαλείου δεν είναι μεθοδολογικά έγκυρη».