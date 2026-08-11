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Παθολογικά τα αίτια του θανάτου του 66χρονου στα Ίβηρα Σερρών

Αρχείο Intime
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Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε την Κυριακή νεκρός στο σπίτι του του στα Ίβηρα Σερρών

Ο 66χρονος, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, όπως έδειξε η νεκροτομή υπέστη έμφραγμα και το απόγευμα της Κυριακής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την ανιψιά του στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών.

Η υπόθεση εξελίχτηκε σε θρίλερ καθώς οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου καθώς ο ίδιος μια ημέρα πριν είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία βάρος του.

Οι δύο άνδρες χθες, οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή ο οποίος ανέμενε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να αποφασίσει την ποινική τους μεταχείριση.

Σέρρες

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