Πελώρια δεξαμενή με 4,5 εκατ. λίτρα βενζίνης τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση στη Λιβύη – Δείτε βίντεο

Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, στη δυτική Λιβύη, πήρε φωτιά και κατέρρευσε χθες Δευτέρα, εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ).

«Το βράδυ (χθες) Δευτέρα, η δεξαμενή 402-T, που ανήκει στην Brega Oil Marketing και χρησιμοποιείται για αποθήκευση βενζίνης, στοχοποιήθηκε απευθείας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σφοδρή πυρκαγιά και να προκληθεί η πλήρης κατάρρευσή της. Η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης, κάτι που κάνει το συμβάν εξαιρετικά σοβαρό, εξαιτίας της δυνητικής απειλής για τη μονάδα, τις γειτονικές εγκαταστάσεις και τις περιοχές γύρω από αυτές», τόνισε η ΕΕΠ μέσω Facebook.

🇱🇾🔥 A fire broke out Monday evening, Aug. 10, in a fuel tank at Libya's Zawiya oil refinery, west of Tripoli, after the tank was struck under circumstances the state oil firm says remain unclear.



Per Libya's NOC and Brega Petroleum Marketing: the tank — holding an estimated 4.5… pic.twitter.com/8wG0rbG0fV August 10, 2026

Η δεξαμενή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της Λιβύης, στη Ζαουίγια, με δυναμικότητα διύλισης ως και 120.000 βαρελιών αργού την ημέρα.



Είχαν ήδη διαπραχτεί παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κατήγγειλε η ΕΕΠ, με μια το Σάββατο να βάζει στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης ντίζελ στη Ζαουίγια, 45 χιλιόμετρα δυτικά από την Τρίπολη, και κατόπιν, την Κυριακή, εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού.

Libya’s NOC declares a state of maximum emergency in Zawiya following repeated drone attacks on oil facilities, including the Zawiya Refinery and Brega storage tanks. The latest attack caused a major fire and the collapse of a tank holding 4.5 million liters of gasoline.#libya pic.twitter.com/jDG3L4fhTl August 10, 2026

«Ομάδες του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας επενέβησαν αμέσως (…) για να προχωρήσουν επίσης στην ψύξη κοντινών δεξαμενών ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση της φωτιάς», σύμφωνα με ανακοίνωση της Brega Oil που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ, στην οποία συμπληρώθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση των ζημιών».

Η εταιρεία, από τις κυριότερες της χώρας, επανέλαβε την «επείγουσα έκκλησή της προς όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να απομακρυνθούν από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τις δεξαμενές αποθήκευσης» καυσίμων.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν η επίθεση ή η πυρκαγιά προκάλεσαν θύματα.

Η ΕΕΠ κήρυξε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» κι απαίτησε να διενεργηθεί έρευνα.

Η Λιβύη, η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική, παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Δυο αντίπαλες κυβερνήσεις συνεχίζουν να διεκδικούν την εξουσία, αυτή υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα στην Τρίπολη και ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που θεωρείται ελεγχόμενη από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και γιους του.

Με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ, ο Ντμπάιμπα γνωστοποίησε ότι διεξήγαγε νωρίτερα μέσα στην ημέρα συνεδρίαση με αξιωματούχους-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εσωτερικών και τους αρχηγούς ένοπλων οργανώσεων της πρωτεύουσας, για να εξεταστούν «οι τελευταίες εξελίξεις ως προς την ασφάλεια», τονίζοντας την ανάγκη να «αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα κάθε ενέργεια» που πλήττει «την ασφάλεια», «υποδομές» και «εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας».