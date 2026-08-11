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Κιλκίς: Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης, στο Κιλκίς, μετά τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για πυρασφάλεια στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης, στο Κιλκίς, λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα 11 Αυγούστου περίπου στις 14:30.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Κιλκίς

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