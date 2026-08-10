Σου έχει τύχει ποτέ να σου πετάξουν μια απαράδεκτη ατάκα, εσύ να μείνεις να κοιτάς σοκαρισμένη/ος και να σκέφτεσαι την τέλεια, πληρωμένη απάντηση 2 ώρες αργότερα;

Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος φυσιολογικός λόγος που συμβαίνει αυτό. Όταν κάποιος σε προσβάλλει, το νευρικό σου σύστημα αισθάνεται απειλή και ενεργοποιεί τον μηχανισμό «μάχης ή φυγής». Αποτέλεσμα; Το μέρος του εγκεφάλου σου που είναι υπεύθυνο για τις έξυπνες και ετοιμόλογες ατάκες βγαίνει εκτός λειτουργίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το να έχεις προετοιμάσει από πριν μερικές απαντήσεις στο «τσεπάκι» σου μπορεί να φανεί χρήσιμο. Σύμφωνα με ψυχολόγους οι παρακάτω ψύχραιμες φράσεις θα σε βοηθήσουν να βάλεις τα όριά σου, να προστατεύσεις την αυτοεκτίμησή σου και να αποστομώσεις οποιονδήποτε προσπαθήσει να σε μειώσει.

9 ψύχραιμες φράσεις για να απαντήσεις σε μια προσβολή

1. «Όπα, κίτρινη κάρτα!»

Όταν ακούς κάτι που σε αφήνει άφωνο, χρησιμοποίησε έναν αθλητικό όρο. Με αυτή τη φράση καθιστάς σαφές ότι ο άλλος υπέπεσε σε «φάουλ». Είναι ένας ανάλαφρος, αλλά απόλυτα ξεκάθαρος τρόπος να δείξεις ότι παραβιάστηκαν τα όριά σου χωρίς να κλιμακώσεις την ένταση.

2. «Ευχαριστώ, αλλά δεν δέχομαι ανεπιθύμητες συμβουλές»

Είτε πρόκειται για παρατηρήσεις για τα κιλά σου, είτε για την προσωπική σου ζωή από κάποιον συγγενή στο οικογενειακό τραπέζι, αυτή η ατάκα κόβει τη συζήτηση μαχαίρι. Υπενθυμίζει στον άλλον ότι, όσο καλοπροαίρετος κι αν θεωρεί ότι είναι, δεν του ζητήθηκε η γνώμη του.

3. «Είσαι καλά;»

3 απλές λέξεις που κρύβουν τεράστια δύναμη. Ρωτώντας τον άλλον αν είναι καλά, μετατοπίζεις ακαριαία την προσοχή επάνω του. Αν σου απαντήσει καταφατικά, μπορείς απλά να συμπληρώσεις ψύχραιμα: «Ρωτάω γιατί αυτό που μόλις είπες ήταν τελείως απρεπές».

4. «Μπορείς να το επαναλάβεις; Δεν σε άκουσα καλά»

Το «Τι είπατε» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πιο ολοκληρωμένο. Πολλές προσβολές λέγονται παρορμητικά ή ψιθυριστά. Αναγκάζοντας τον άλλον να επαναλάβει την ατάκα του μπροστά σε κόσμο, τον υποχρεώνεις να ξανασκεφτεί αυτό που είπε. Τις περισσότερες φορές, το αίσθημα της ντροπής υπερισχύει και ο άλλος κάνει πίσω.

5. «Ουάου, τι αλλόκοτο πράγμα διάλεξες να πεις δυνατά!»

Ιδανική απάντηση όταν ακούς προκατειλημμένα ή ρατσιστικά σχόλια. Με ένα χαμόγελο και φιλικό ύφος, ξαφνιάζεις τον συνομιλητή σου και τον αναγκάζεις να αναλογιστεί γιατί θεωρεί αποδεκτό να εκστομίζει τέτοιες απόψεις.

6. «Ποιος ήταν ο σκοπός σου με αυτό το σχόλιο;»

Μια τακτική που αναγκάζει τον άλλον να αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις. Είτε προσπαθήσει να το μαζέψει είτε αρνηθεί την κακεντρέχειά του, καταλαβαίνει αμέσως ότι μαζί σου δεν παίρνει να κάνει παθητικά-επιθετικά σχόλια.

7. «Ξέρω ότι πιθανόν απειλείσαι αλλά…»

Όταν προσπαθούν να σε προσβάλουν στον τομέα σου ή να αμφισβητήσουν τις γνώσεις σου, αυτή η φράση βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Προσαρμόζεις τη φράση ανάλογα με την περίσταση (π.χ. «από έναν ειδικό στο θέμα») και υπενθυμίζεις με αυτοπεποίθηση την αξία σου.

8. «Αναρωτιέμαι γιατί νιώθεις άνετα να μου το λες αυτό»

Όταν ακούς ένα παντελώς απρεπές σχόλιο, αυτή η πρόταση δείχνει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχεις στο παιχνίδι του. Με ήρεμο και περίεργο ύφος, επιστρέφεις την ευθύνη της τοξικότητας σε αυτόν που την εκστόμισε.

9. «Δεν το κατάλαβα. Μπορείς να μου εξηγήσεις το αστείο;»

Αν κάποιος προσπαθήσει να καλύψει μια προσβολή πίσω από ένα «ανώδυνο» αστείο, ζήτησέ του να σου το εξηγήσει. Η ανάγκη να αναλύσει ένα προσβλητικό αστείο τον εκθέτει αμέσως και τον κάνει να το ξανασκεφτεί πριν το επαναλάβει.

Η δύναμη της σιωπής

Αν δοκίμασες τα πάντα και ο άλλος συνεχίζει, μην σπαταλάς την ενέργειά σου. Η απόλυτη σιωπή επικοινωνεί ότι αρνείσαι να μπεις στον καβγά. Χωρίς «λάδι» στη φωτιά, η τοξικότητα του άλλου θα σβήσει μόνη της.

Πηγή: ladylike.gr