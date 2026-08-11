KKE: Αποκρουστική η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο διαπλεκόμενος

Σε σχολιασμό του πολιτικού κλίματος των ημερών προχώρησε το ΚΚΕ, με σχόλιο που έκανε το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται στα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής και της εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών κερδών, όπως αποδεικνύει και το αμαρτωλό παρελθόν και παρόν τους, επόμενο είναι η μεταξύ τους αντιπαράθεση να διεξάγεται για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο διαπλεκόμενος».

Τέλος, επισημαίνει ότι: «Αυτή η αντιπαράθεση, όμως, είναι εντελώς αποκρουστική και στην πραγματικότητα ξένη για τα συμφέροντα του λαού, το κρίσιμο για τον οποίο είναι πως θα απαλλαγεί από τους παλιούς και “νέους” συνεχιστές της κυρίαρχης πολιτικής, βάζοντας στο επίκεντρο τις δικές του σύγχρονες ανάγκες, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».