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Κολομβία: Τουλάχιστον 250 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

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THESTIVAL TEAM

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Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου στη δυτική Κολομβία, σε μια μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.

Συγγενείς περιμένουν καρτερικά δίπλα στα συντρίμμια των κτιρίων αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Δευτέρας την καρδιά της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών, εκσκαφέων, ακόμα και με γυμνά χέρια, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.

Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 σήμερα το πρωί τοπική ώρα, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών.

Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Κολομβία

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