Marfin: “Ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο” η 46χρονη – Το σκεπτικό της απόφασης προφυλάκισης

Η προφυλάκιση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin αποφασίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, μετά την πολύωρη απολογία της, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να κρίνουν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό τους, θεωρείται «ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φονική εμπρηστική επίθεση».

Καθοριστικό για την προφυλάκιση στην υπόθεση της Marfin φαίνεται πως ήταν ο ρόλος που οι δικαστικές Αρχές θεωρούν ότι είχε η 46χρονη στην ομάδα που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση τον Μάιο του 2010, καθώς η κατηγορούμενη, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Βρετανία, φέρεται σύμφωνα με την έρευνα να είχε υποστηρικτική συμμετοχή στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο τριών εργαζομένων, ανάμεσά τους και μιας εγκύου.

Η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και, σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, φέρεται να συνδέεται με την ομάδα που πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Τι υποστήριξε στην απολογία της

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση. Παραδέχεται ότι βρισκόταν στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, υποστηρίζει όμως ότι δεν ήταν μπροστά από την τράπεζα όταν σημειώθηκε η επίθεση.

«Είμαι αθώα συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια.

Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο» δήλωσε η 46χρονη, επιμένοντας ότι δεν συμμετείχε στα γεγονότα που της αποδίδονται.

Κατά την απολογία της φέρεται επίσης να αμφισβήτησε τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή της, υποστηρίζοντας ότι «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email».

Η απολογία της ξεκίνησε περίπου στις 12:30 και διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες. Μέσω του συνηγόρου της παρέδωσε πολυσέλιδο υπόμνημα, στο οποίο παρουσίασε αναλυτικά τους ισχυρισμούς της, ενώ στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Στην ανακρίτρια κατέθεσε και η αδελφή της 46χρονης, η οποία υποστήριξε ότι οι δυο τους βρίσκονταν μαζί στην πορεία και είχαν περάσει μπροστά από την τράπεζα πριν γίνει η επίθεση.

Η αντίδραση του δικηγόρου της

Μετά την απόφαση για την προφυλάκιση, ο συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας άδικη την απόφαση.

«Η σημερινή ημέρα, είναι μία μέρα κακή για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση που βγήκε υπηρετεί περισσότερο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, εξυπηρετεί περισσότερο τις πολιτικές σκοπιμότητες παρά τους κανόνες δικαίου. Είναι μία άδικη προφυλάκιση η οποία καταστρέφει μία αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της».

Η 46χρονη, που είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας, είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου, βάσει ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της και συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών Αρχών.