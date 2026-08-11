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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 56χρονος για μεταφορά τεσσάρων παράτυπων μεταναστών με ταξί

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη 56χρονου ημεδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (10-08-2026) στην περιοχή του Καλοχωρίου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ΤΑΞΙ) που οδηγούσε ο ανωτέρω, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, αλλοδαπός, του οποίου τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν και αναζητείται, ζήτησε τη μεταφορά των αλλοδαπών από την ανωτέρω περιοχή προς την περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ και το όχημα μεταφοράς.

Θεσσαλονίκη Μετανάστες

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