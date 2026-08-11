Ζάκυνθος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Ελιές

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο σε δασική περιοχή, σημαίνοντας συναγερμό το μεσημέρι στην περιοχή Ελιές. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι να επιτευχθεί η κατάσβεσή της.



Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.



Αρχικά για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.



«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Ωστόσο λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκκένωση. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες», έγραφε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Στο σημείο αρχικά έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιήσαν ρίψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ώρες στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.