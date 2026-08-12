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Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής: 5 προορισμοί μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη για τον Δεκαπενταύγουστο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου βρίσκει παραδοσιακά τη Θεσσαλονίκη να αδειάζει, όμως για όσους παρέμειναν στην πόλη ή αναζητούν μια γρήγορη εξόρμηση χωρίς την ταλαιπωρία των ατελείωτων χιλιομέτρων, η Βόρεια Ελλάδα κρύβει μοναδικές ευκαιρίες αναψυχής. Σε απόσταση αναπνοής, η φύση, οι κρυφοί κολπίσκοι και τα ορεινά καταφύγια προσφέρουν την απαραίτητη ανάσα δροσιάς και χαλάρωσης για τις ημέρες της μεγάλης θερινής ραστώνης.

Πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν νησιώτικη αύρα χωρίς να επιβιβαστούν σε πλοίο αποτελεί η Άφυτος στη Χαλκιδική. Μόλις μία ώρα μακριά, ο παραδοσιακός αυτός οικισμός ξεχωρίζει για τη λιθόκτιστη αρχιτεκτονική του, τα γραφικά καλντερίμια και το περίφημο «μπαλκόνι» που προσφέρει αξεπέραστη θέα στον Τορωναίο Κόλπο. Η βραδινή βόλτα στα σοκάκια της συνδυάζεται ιδανικά με φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες που κρέμονται πάνω από τη θάλασσα.

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Για τους λάτρεις των εξωτικών νερών, το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Η Βουρβουρού, με το σύμπλεγμα των νησιών του Διάπορου, προσφέρει αβαθή, γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν φυσική πισίνα, ενώ λίγο νοτιότερα, οι φημισμένες Καβουρότρυπες εντυπωσιάζουν με τα λαξευμένα λευκά βράχια και τα πεύκα που φτάνουν μέχρι το κύμα. Η ενοικίαση μιας μικρής βάρκας επιτρέπει την ανακάλυψη κρυφών παραλιών που είναι προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα.

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Όσοι πάλι προτιμούν την απόλυτη δροσιά του βουνού, ο Όλυμπος προσφέρει το ιδανικό καταφύγιο απέναντι στον θερινό καύσωνα. Με ορμητήριο το γραφικό Λιτόχωρο, η πεζοπορία στο Ρέμα του Ορλιά αποκαλύπτει εντυπωσιακούς καταρράκτες και φυσικές βάθρες με παγωμένα, αναζωογονητικά νερά. Η εξόρμηση ολοκληρώνεται ιδανικά με παραδοσιακό φαγητό στην πλατεία του χωριού ή μια σύντομη βουτιά στην κοντινή ακτή της Πλάκας.

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Μια διαφορετική εμπειρία ευεξίας προσφέρουν τα Λουτρά Πόζαρ στην Πέλλα, αποδεικνύοντας ότι ο θερμαλισμός δεν είναι αποκλειστικά χειμερινή υπόθεση. Το καταπράσινο τοπίο στους πρόποδες του Καϊμάκτσαλαν δημιουργεί ένα μοναδικό μικροκλίμα, όπου το θερμό ιαματικό νερό αναμειγνύεται με το δροσερό ποτάμι που ρέει παραπλεύρως. Η στάση στο γειτονικό χωριό Όρμα για τοπικές σπεσιαλιτέ κάτω από τη σκιά των πλατάνων θεωρείται επιβεβλημένη.

Τέλος, για όσους επιμένουν αυστηρά νησιωτικά, η Αμμουλιανή στον Σιγγιτικό κόλπο αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο απόδρασης. Απέχοντας λιγότερο από δύο ώρες μέχρι την Τρυπητή και μόλις δεκαπέντε λεπτά με το φέρι, το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας αποζημιώνει τον επισκέπτη με τις χρυσές αμμουδιές στις Αλυκές και τον Καραγάτσι, προσφέροντας την αίσθηση των μακρινών διακοπών σε απόσταση μιας ημερήσιας εκδρομής.

Δεκαπενταύγουστος

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