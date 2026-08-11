Καύσωνας στην Ιταλία με θερμοκρασία επτά βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής

Ισχυρός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει για άλλη μία εβδομάδα την Ιταλία, ενώ σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας αναμένεται από τις 18 Αυγούστου.

Σήμερα το απόγευμα προβλέπεται να σημειωθούν κατά τόπους νεροποντές, ενώ από αύριο το θερμόμετρο θα αγγίξει και πάλι τους σαράντα βαθμούς, με θερμοκρασίες μέχρι και επτά βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο αυτής της εποχής.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες, η ζέστη συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς στις περισσότερες περιοχές της Ιταλίας το θερμόμετρο δεν πέφτει κάτω από τους είκοσι πέντε βαθμούς.

«Αφρικανικού τύπου» ζέστη

Μεθαύριο Πέμπτη 13/8 εκτιμάται πως θα είναι η πιο υγρή ημέρα αυτής της εβδομάδας.

Σύμφωνα, δε, με την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο σε 19 πόλεις της χώρας η Πολιτική Προστασία, εθελοντές και το νοσηλευτικό προσωπικό θα είναι σε επιφυλακή, λόγω των επιπτώσεων του καύσωνα σε ηλικιωμένους και ευπαθείς κατηγορίες.

Από τις 24 Μαΐου, όταν άρχισε το πρώτο φετινό κύμα καύσωνα, σε σύνολο 80 ημερών, οι 55 χαρακτηρίστηκαν από έντονη «αφρικανικού τύπου» ζέστη.