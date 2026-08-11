Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι επέλεξε μια «ιδιωτική και λιτή» τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του τα πέντε παιδιά του.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τις βέρες του ζευγαριού. Ο Ρονάλντο συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα λιτή λεζάντα: «C❤️G», χρησιμοποιώντας τα αρχικά των ονομάτων τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κι η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Πορτογαλία

Εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε στη συνέχεια επίσημα τον γάμο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν σήμερα με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας και είναι πλέον επίσημα σύζυγοι», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «η τελετή ήταν μια ιδιωτική και προσωπική στιγμή, στην οποία παρευρέθηκαν τα πέντε παιδιά τους».

Έπειτα από χρόνια κοινής ζωής και έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους, Ρονάλντο και Χεορχίνα έκαναν έτσι το επόμενο βήμα στη σχέση τους, επιλέγοντας να κρατήσουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους σε στενό οικογενειακό κύκλο.