Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παράνομη λειτουργία καντίνας σε περιοχή “Natura”

Στη σύλληψη ενός 65χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Επανομής, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ο 65χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (11-08-2026), να λειτουργεί καντίνα πλησίον προστατευόμενης περιοχής του δικτύου «Natura».

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.