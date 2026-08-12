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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παράνομη λειτουργία καντίνας σε περιοχή “Natura”

Αρχείου Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 65χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Επανομής, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ο 65χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (11-08-2026), να λειτουργεί καντίνα πλησίον προστατευόμενης περιοχής του δικτύου «Natura».

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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