Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παράνομη λειτουργία καντίνας σε περιοχή “Natura”
Αρχείου Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 65χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Επανομής, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, ο 65χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (11-08-2026), να λειτουργεί καντίνα πλησίον προστατευόμενης περιοχής του δικτύου «Natura».
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Financial Times: Ο Βανς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα
- Πολυκατοικίες: Ανατροπές σε κοινόχρηστα και διαμερίσματα – Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Ιδιοκτησίας
- Παπαζάχος: Γιατί παρά το μεγάλο βάθος ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε τόσο σοβαρές καταστροφές